“Бутерброд придется вернуть ненадкушенным”. Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме

25.01.2021, 2:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что России придется извиняться за аннексию Крыма.

“Мы не должны очаровываться [российским оппозиционером] Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий”, – сказал Кулеба.

По его мнению, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию “или займет какое-то политическое место в системе”, ему придется принести извинения за российскую агрессию.

“Враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом [президента РФ Владимира] Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто”, – отметил глава МИД Украины.

В марте 2014 года Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму, по его мнению, – это не геополитика, а “личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам”.

В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.

“Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?” – сказал тогда оппозиционер.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

—