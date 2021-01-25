Facebook открыл для читателей пост Рогозина с критикой Макфола

25.01.2021, 1:36, Новости дня

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Facebook частично восстановил возможности страницы главы Роскосмоса, пост с критикой бывшего посла США в РФ Майкла Макфола снова доступен читателям.

При этом возможность публиковать новые посты все еще недоступна, написал Рогозин в своем Telegram-канале.

«FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу (публикацию – прим. ВЗГЛЯД), но обновления до сих пор закрыты», – написал он.

Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией».