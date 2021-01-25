Экс-министр правительства Греции найден мертвым на берегу острова

25.01.2021, 1:36, Новости дня

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Бывший министр правительства Греции 78-летний Сифис Валиракис найдет мертвым вблизи острова Эвбея, предположительно, он упал с надувной лодки во время движения, сообщило издание «Прото тема».

Тело экс-министра выбросило на скалы небольшого острова в миле от лодки. Жена Валиракиса в воскресенье сообщила в полицию и береговую охрану, что мужчина отплыл из порта Эретрия в 2 часа дня на надувной лодке, и с тех пор не выходит на связь, передает РИА «Новости».

Позже пустую лодку с работающем двигателем обнаружили рыбаки, на борту было два ружья для подводной охоты. «Скорее всего, Валиракис упал в море либо потому, что поскользнулся, либо потому, что потерял сознание, и лодка продолжила свой курс», – сообщило издание. СМИ уточняет, что на теле были обнаружены раны, которые могли быть нанесены винтом лодочного мотора.

Валиракис с 1981 по 1996 годы занимал ряд должностей в правительстве ПАСОК – был замминистра транспорта и коммуникаций, замминистра спорта, министром общественного порядка.

Соболезнования в связи со смертью Валиракиса выразил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. «Сифис Валиракис был храбрым и настоящим демократом. Бесстрашный борец с диктатурой и самоотверженный депутат и министр в республике. Политический противник, но не враг. И всегда гордый ханиотис [выходец из Ханьи, города на Крите, откуда родом и Мицотакис]», – говорится в сообщении.

Также соболезнования семье выразил сын Андреса Папандреу, в правительстве которого работал Валиракис, бывший премьер-министр Йоргос Папандреу.

Ранее сообщалось о гибели экс-министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева, его тело нашли под перевернутым снегоходом.