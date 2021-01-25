В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»

25.01.2021, 1:36, Новости дня

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В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины.

«Есть сообщения о легких побочных эффектах – головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом – РФ и Аргентине», – передает его слова РИА «Новости».

Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы.

В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.

Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.