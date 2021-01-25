Дожди, мокрый снег и гололед. Украинские синоптики рассказали о погоде на неделю

25.01.2021, 1:12, Новости дня

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25 января в Украине прогнозируют дожди, в западных областях значительные дожди с мокрым снегом, на дорогах местами возможна гололедица. Об этом “Укрінформу” сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0… +5 °С, днем +3…+8° С, на юге до+10 °С, в западных областях на протяжении суток от -2 °С до +3 °С. В Карпатах значительный снег, метель, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 0…-5°С.

Днем 26 января в юго-западной части страны и 27 января в восточных областях без осадков. Температура ночью и днем от -3 °С до +2 °С. В Карпатах без существенных осадков, только ночью 26 января небольшой снег, температура ночью -7…-12 °С, днем -4…9 °С.

28 января в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму мокрый снег и дождь, в западных областях без существенных осадков, на остальной территории небольшой снег, 29 января в Украине без существенных осадков.

Температура ночью 2-8 ° мороза (28 января в южной и восточной частях страны около 0 °); днем от -3 °С до +3 °С. В южных областых, а также в Донецкой и Луганской – до +6 °С.

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