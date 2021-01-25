Audi анонсировала выход модели e-tron GT

25.01.2021, 1:10, Новости дня

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Новый немецкий электрокар Audi e-tron GT намерены презентовать публике 9 февраля.

Напомним, первый показ прототипа электрокара состоялся несколько лет назад в Лос-Анджелесе. Уже в ближайшее время модель в серийном исполнении появится у официальных дилеров. Вместе с тем изначально на рынок поступят «заряженные» модификации. Автомобиль в такой версии имеет суммарную мощность 598 л.с.

Вместе с тем благодаря существенной доработке станет возможным добиться увеличения производительности до 646 л.с. Новый электрокар Audi e-tron GT способен разогнаться до 100 км в час за 3,5 секунд, а на полном заряде батареи можно преодолеть до 400 километров. Уже в следующем месяце начнет прием предварительных заказов на новый электрокар.