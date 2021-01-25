Объявлена стоимость кроссовера Audi RS Q8 в России

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25.01.2021, 1:10, Новости дня
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Объявлена стоимость нового немецкого кроссовера Audi RS Q8 для рынка России.

В свою очередь, прием первых заказов начался в конце прошлого года, тогда как разработчики лишь сейчас озвучили стоимость транспортного средства. В базовой комплектации кроссовер Audi RS Q8 продается по цене от 10,2 миллионов рублей. Под капотом паркетника используется 4-литровый бензиновый двигатель, который выдает 600 л.с. мощности. Автомобиль также имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

С такими параметрами производительности осуществить разгон до 100 км в час возможно на за 3,8 секунд. Кроме того, в начальном исполнении автомобиль имеет матричную оптику, комбинированные кресла, а также электропривод багажника.



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