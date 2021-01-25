Volkswagen Golf больше не будет продаваться в США

25.01.2021, 1:10, Новости дня

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Немецкая компания Volkswagen объявила о намерении отказаться от дальнейших поставок автомобилей Golf 7 на американский рынок.

Напомним, несколько ранее серийное производство вышеуказанной модели осуществлялось в Мексике. Кроме того, имеющиеся внушительные запасы оказались достаточными для того, чтобы обеспечить спрос в течение наступившего года. Что касается хетчбэка Golf 8 генерации, то ее презентуют в США уже к осени.

На данный момент источники указывают, что автомобиль поступит на рынок в максимальных модификациях GTI и R. Более точные сведения о производительности и выходе моделей в продажу пока не называют.