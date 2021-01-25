В Петербурге задержали фигуранта дела о применении насилия

25.01.2021, 1:06, Разное

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…к сотруднику ДПС во время протестной акции.

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого по делу о применении насилия к сотруднику дорожно-патрульной службы на протестной акции в поддержку Алексея Навального на Сенатской площади. Об этом сообщает «Интерфакс».

Им оказался 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы. Агентство утверждает, что он уже признал вину. Уголовное дело о применении насилия к представителю власти региональное управление Следственного комитета возбудило еще накануне.

В СК заявили, что 23 января гражданин в ответ на замечание сотрудника ДПС «нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт» и затем скрылся в толпе. По версии следствия, он также ударил и коллегу пострадавшего, который пытался его задержать.

Это не первое дело, возбужденное после вчерашних протестов в поддержку Навального. Так, два уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК) возбудили накануне во Владивостоке.

По одному из них задержали 28-летнего мужчину, который, как утверждает СК, «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела». Подозреваемого по второму делу пока не нашли.

Московские следователи возбудили три уголовных дела — о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК), об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК) и о хулиганстве (ст. 213 УК). В деле пока нет фигурантов.

Протестные акции во многих городах РФ — от Владивостока до Калининграда — состоялись накануне. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам.

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