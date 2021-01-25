Послеоперационная помощь онкобольным существенно влияет на статистику выживаемости – исследование

25.01.2021, 1:00, Разное

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В крупнейшем исследовании подобного рода ученые проанализировали данные около 16000 пациентов из 428 больниц 82 стран (включая Россию), которым были проведены операции по поводу рака молочной железы, рака желудка или рака кишечника в 2018-2019 годах.

Авторы нового обзора указывают, что в странах со средним и низким уровнем доходов (СНСД) риск смерти онкопациентов после сложных операций в шесть раз выше, чем в развитых странах. При этом в странах с более низкой выживаемостью раковых пациентов в больницах куда как меньше медицинских заведений, занимающихся послеоперационным уходом за больными. Так, в течение 30 дней после операций по поводу рака желудка и рака кишечника в СНСД пациенты умирали в 3-4 раза чаще, чем в развитых странах. Разницы же в смерти после лечения рака молочной железы обнаружено не было.

Авторы исследования отмечают, что после операций по поводу рака осложнения априори наблюдаются чаще, нежели при вмешательствах по другим поводам. Наилучшие исходы отмечены в больницах, характеризующихся высокими стандартами послеоперационной помощи. В СНСД с учреждениями, обеспечивающими уход после операции, зафиксировано на 7-10 смертей меньше в расчете на 100 осложнений.

«В бедных и богатых странах есть талантливые хирурги и анестезиологи, но в странах с недостатком ресурсов нет инфраструктур для борьбы с осложнениями, которые возникают во время операций. Мы знаем, что это может оказывать большое влияние на то, выживет ли пациент», – сказал профессор Эвен Харрисон (Ewen Harrison) из Эдинбаргского университета.

Исследование рассматривало риск смерти только в первые недели после операции, но не касалось долгосрочных исходов рака. В будущем ученые планируют закрыть этот пробел.