 

Пострадавшую на незаконной акции в Петербурге женщину подготовили к выписке

25.01.2021, 0:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пострадавшая в ходе несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, готова к выписке из больницы, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Она находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, находится в реанимации, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Накануне в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.

В субботу Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Ермак и Тищенко подали иск к Леросу по “защите чести и достоинства”

09.11 / Das Erste – QR-коды позволяют Москве оставаться городом, который не спит

25.09 / Онищенко призвал не «искать подвох» в словах Собянина об удаленке

21.01 / Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС начнется в 2021 году – письмо лидеров Евросоюза Зеленскому

11.10 / Трамп больше не заразен – врач

25.06 / Журналист “Дождя” смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции. Глава ЦИК РФ назвала это “провокацией”

27.08 / Заместитель госсекретаря США Стивен Биган завершил визит в Москву

13.01 / Эксперты сравнили уровень безопасности трех популярных мессенджеров

08.01 / Новый российский мотоцикл Ural вызвал восхищение в США

11.08 / Недовольные результатами выборов в Белоруссии собрались у посольства в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска