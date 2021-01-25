Пострадавшую на незаконной акции в Петербурге женщину подготовили к выписке

25.01.2021, 0:46, Новости дня

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Пострадавшая в ходе несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, готова к выписке из больницы, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Она находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, находится в реанимации, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Накануне в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.

В субботу Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.