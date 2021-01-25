США и Франция договорились сотрудничать в борьбе с пандемией в рамках ВОЗ

25.01.2021, 0:46, Новости дня

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Президент Франции Эммануэль Макрон и новый глава США Джозеф Байден договорились взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора глав двух государств.

«Президенты Франции и США подчеркнули свою решимость взаимодействовать в рамках ВОЗ в области глобального здравоохранения и, в частности, чтобы оказать поддержку странам, наиболее страдающим от пандемии», – передает заявление администрации Макрона ТАСС.

Главы государств в ходе разговора «выразили заинтересованность в том, чтобы возвращение США в Парижское соглашение по климату содействовало выполнению обязательств международным сообществом в перспективе предстоящей тематической конференции COP-26». Макрон и Байден «констатировали совпадение взглядов и готовность к совместным действиям ради достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, в особенности по иранскому ядерному досье и урегулированию ситуации в Ливане».

Ранее президент Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ.

Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва, в свою очередь, обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.