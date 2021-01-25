Тела погибших при пожаре на шахте в ноябре горняков обнаружены в Коми

25.01.2021, 0:46, Новости дня

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Спасатели обнаружили тела двух горняков, которые погибли при пожаре на нефтешахте НШПП «Яреганефть» (входит в состав «ЛУКОЙЛ-Коми») в ноябре 2020 года, сообщили в региональном управлении СКР.

Останки уже подняли на поверхность, назначены необходимые экспертизы. Горняки погибли вечером 1 ноября 2020 года при пожаре. В шахте на момент возгорания находилось 82 человека, 80 из них смогли выбраться, двоих суд признал погибшими, передает «Интерфакс».

Напомним, в ноябре сообщалось о пожаре в уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия «Яреганефть». Причиной возгорания в шахте в Коми могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ. Горящую нефтяную шахту было решено затопить.