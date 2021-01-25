Степанов заявил, что Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19

25.01.2021, 0:23, Новости дня

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Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 24 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, видео опубликовано на YouTube-канале.

“Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор, и тогда сможем об этом рассказать”, – сказал Степанов.

По его словам, Украина рассчитывает на 700 тыс. доз вакцины CoronaVac от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac и еще 210 тыс. доз препарата американской компании Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Программа COVAX появилась в прошлом году на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке вакцины от коронавируса. Как отмечает Reuters, в 2021 году по этой программе планируется доставить около 1,8 млрд доз вакцины в 92 страны, эти препараты охватят около 27% населения этих стран.

В программе COVAX участвует и Украина. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в рамках программы Украина планирует 16 млн доз вакцины. При этом первую партию должны завезти в страну уже в феврале. По словам Ляшко, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

Вакцина CoronaVac в третьей фазе клинических исследований в Турции, Индонезии и Бразилии продемонстрировала разные показатели эффективности против коронавируса: соответственно, 91,25%, 65,3% и 50,38%. Глава правления Sinovac Biotech считает, что это “абсолютно нормально”. По его словам, клинические испытания зависят от множества факторов. К примеру, все участники третьей фазы клинических испытаний в Бразилии были медиками, которые работали в условиях высокого риска и подвергались многократным атакам со стороны вируса SARS-CoV-2.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 22 января, в мире 64 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 173 компании.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 °С. Ее экстренное использование одобрила Бразилия, Турция, Индонезия.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках этой вакцины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины ведомство планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Зарегистрировать препарат в Украине “Лекхим” планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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