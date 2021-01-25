 

В СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности

25.01.2021, 0:23, Новости дня
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Мотивом для устранения главы управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова следователи СБУ считают амбиции на получение высокой должности в спецслужбе Дмитрия Нескоромного. Об этом 24 января пишет ZN.UA со ссылкой на источники.

По информации издания, эта версия будет представлена публично Службой безопасности.

“Нескоромный вел переговоры о своем возвращении в СБУ, претендуя на пост первого зама. При этом он общался по этому вопросу с заместителями главы Офиса президента Украины. Как утверждают наши источники, с Андреем Смирновым и Романом Машовцом. Незадолго до громких событий Нескоромный встречался с главой СБУ Иваном Бакановым”, – отметили журналисты.

22 января главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства Наумова. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают Нескоромного. Наумова он называет другом и “правой рукой” главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич 23 января подтвердил, что задержали полковника СБУ Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Наумова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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