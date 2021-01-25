Степанов рассказал, будут ли весной вводить локдаун в Украине

25.01.2021, 0:23, Новости дня

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В Украине вводили “карантин зимних каникул” 8 – 24 января для того, чтобы весной не было новых ограничений, поэтому новое усиление карантинных мер не ожидается. Об этом 24 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, видео опубликовано на YouTube-канале.

Он отметил, что даты с 8 по 24 января выбирали, исходя из наименьшей экономической активности в это время года.

“Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю – маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов, целые сектора экономики”, – заявил Степанов.

По его словам, стратегия министерства заключается в том, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января.

“Затем, в течение семи – 10 дней мы смотрим как меняется ситуация по регионам и [планируем] перейти к адаптивному карантину”, – добавил он.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

С 25 января после завершения “карантина зимних каникул” в Украине будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 191 812 человек, 947 514 заболевших выздоровели, 21 861 умер.

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