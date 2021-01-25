Hongqi разрабатывает новый электрокар Е111

25.01.2021, 0:22, Новости дня

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Известный китайский бренд Hongqi в скором времени выпустит новый электрокар, которому дали название E111.

Вместе с тем производитель уже долгое время претендует на звание прямого конкурента для отечественного бренда Aurus. Также в сети появились рендерные изображения, которые демонстрируют вероятную внешность китайского электрокара. Инсайдеры прогнозируют, что модель E111 будет продаваться только на местном рынке.

Достоинством электрокара называют новую платформу, которая применяется только на транспортных средствах с электромотором. Эксперты предполагают, что мощность электродвигателя составит около 190 л.с., а его запас хода достигает 450 километров. Остальные параметры пока удерживаются в тайне.