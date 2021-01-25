 

В РФ начались продажи кроссовера Aston Martin DBX

25.01.2021, 0:22, Новости дня
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Премиальный британский бренд Aston Martin анонсировал начало продаж кроссовера Aston Martin DBX на рынке России.

Напомним, официальная премьера прошла в конце 2019 года, однако до настоящего времени автомобиль отсутствовал на местном рынке. Несмотря на то, что в компании планировали выпустить кроссовер в РФ раньше, однако из-за пандемии коронавируса эти планы были несколько скорректированы.

Первыми смогли опробовать флагманский кроссовер жители Европы. Напомни, автомобиль имеет силовой агрегат на 550 л.с. мощности, а также 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. На данный момент в РФ можно приобрести модель DBX исключительно у одного представителя бренда по цене от 18,2 миллионов рублей.



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