В РФ начались продажи кроссовера Aston Martin DBX

25.01.2021, 0:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премиальный британский бренд Aston Martin анонсировал начало продаж кроссовера Aston Martin DBX на рынке России.

Напомним, официальная премьера прошла в конце 2019 года, однако до настоящего времени автомобиль отсутствовал на местном рынке. Несмотря на то, что в компании планировали выпустить кроссовер в РФ раньше, однако из-за пандемии коронавируса эти планы были несколько скорректированы.

Первыми смогли опробовать флагманский кроссовер жители Европы. Напомни, автомобиль имеет силовой агрегат на 550 л.с. мощности, а также 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. На данный момент в РФ можно приобрести модель DBX исключительно у одного представителя бренда по цене от 18,2 миллионов рублей.