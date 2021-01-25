Ученые опровергли популярный миф «можно быть толстым и здоровым»

25.01.2021, 0:10, Разное

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Ученые из Европейского университета (European University) в Мадриде провели первое общенациональное исследование, в котором изучалось взаимосвязь регулярных физических нагрузок и здоровьем у людей с лишним весом. Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья более 527,6 тысяч взрослых (средний возраст — 42 года).

Участников исследования распределили на группы исходя из индекса массы тела – с нормальным весом, избыточным весом и ожирением, – а также в зависимости от их физической активности. Состояние сердечно-сосудистой системы ученые определяли по трем основным факторам риска болезней сердца и инсультов: наличие в анамнезе сахарного диабета, повышенное артериальное давление и высокий уровень «плохого» холестерина.

Примерно 42% человека в этой когорте имели нормальную массу тела, у 41% был избыточный вес, еще 18% страдали ожирением. Большинство участников (65,3%) имели очень низкую активность, то есть не выполняли минимум, рекомендованный Всемирной организации здравоохранения — 150-300 минут аэробной нагрузки в неделю. Еще 12,3% участников поддерживают недостаточную физическую активность, а 24,2% регулярно занимаются физкультурой и спортом. Около 30% имели повышенный холестерин, 15% страдают от высокого артериального давления, у 3% диагностирован диабет.

Изучив связь между всеми этими факторами, ученые определили, что любая физическая активность, даже минимальная снижает вероятность развития диабета и повышения «плохого» холестерина. Но есть и плохие новости: у людей с избыточным весом и ожирением выявлен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению со сверстниками с нормальной массой тела. Кроме того, у тучных людей, которые регулярно занимаются физкультурой, риск развития диабета в три раза больше по сравнению с самыми ленивыми, но стройными.

По мнению авторов исследования, эти выводы опровергают миф о том, что можно иметь лишний вес и быть при этом здоровым человеком, если уделять внимание физической активности. Физические упражнения минимально компенсируют негативные последствия лишнего веса для здоровья, и никак не избавляют от проблем с сердцем. Поэтому органы здравоохранения должны уделять больше внимания пропаганде здорового веса, считают ученые.