Девочку насмерть засыпало снегом в Калужской области

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24.01.2021, 23:58, Новости дня
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В деревне Леоново в Калужской области восьмилетняя девочка погибла под снежными завалами во время игры, сообщили в правительстве региона.

«Как стало известно, сегодня в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла девочка 2012 года рождения. По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили «снежную крепость». Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его», – говорится в сообщении правительства области в соцсети «Вконтакте».

Взрослые самостоятельно откопали ребенка и привезли в больницу, однако врачи констатировали смерть. По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.

Ранее суд Екатеринбурга признал виновным экскаваторщика, засыпавшего снегом девочку на Урале, и приговорил его к одному году ограничения свободы. Девочка погибла.



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