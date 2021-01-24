В Израиле обнаружили «калифорнийский» штамм коронавируса

24.01.2021, 23:58, Новости дня

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Израильский минздрав объявил о выявлении в стране «калифорнийского» штамма коронавируса, от носителя заразились еще четыре человека.

«В центральной лаборатории министерства здравоохранения был обнаружен в процессе секвенирования ДНК вариант вируса из Лос-Анджелеса», – передает заявление ведомства РИА «Новости».

В американском штате Калифорния в конце декабря в биоматериалах, взятых для выявления «британского» штамма коронавируса обнаружили новый штамм, который, вероятно, появился в самом штате.

Напомним, правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.