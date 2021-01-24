Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса

24.01.2021, 23:58, Новости дня

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Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

«Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе.

«В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях.

Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось.