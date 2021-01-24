Россия возобновила строительство “Северного потока – 2” в водах Дании

24.01.2021, 23:34, Новости дня

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Трубоукладчик “Фортуна” возобновил строительство “Северного потока — 2” в водах Дании. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на оператора проекта.

В компании отметили, что работают “в соответствии с полученными согласованиями”.

В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 километра труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии. С правительством Дании согласована возможность работы “Фортуны” с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая, отметило информагентство.

19 января Правительство США опубликовало санкционный список, в который попал российский трубоукладчик “Фортуна”, задействованный в прокладке газопровода “Северный поток – 2”.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. “За” проголосовал 81 сенатор, “против” – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти.

МИД Украины приветствовал это решение.

Российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”.

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