Мирные протесты закончились насилием над людьми

24.01.2021, 23:28, Разное

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Как действовал ОМОН и полиция 23 января. На акциях пострадали и журналисты, в том числе корреспонденты «Новой».

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в десятках российских городов. В Москве, по оценке Reuters, на акцию вышли примерно 40 тысяч человек, в то время как в МВД сообщили о четырех тысячах участников. Среди городов, где также прошли протесты — Владивосток, Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар и многие другие. Во время силового разгона акции на Пушкинской площади в Москве под удары ОМОНовцев попали пятеро журналистов «Новой газеты». Силовики задержали не меньше 3200 человек на акциях протеста по всей России.

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