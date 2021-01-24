Максакова тайно вернулась с Украины в Россию

24.01.2021, 23:08, Новости дня

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Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова тайно вернулась в Россию, прилетев в Москву в маске и больших очках.

Максакова прилетела в московский аэропорт Внуково, из самолета она вышла с большими очками на носу и в маске, передает телеканал «НТВ».

Как сказала сама певица по возвращении, все близкие отговаривали ее от эмиграции на Украину в 2016 году. Тем не менее, она все равно решила уехать туда со своим мужем. Теперь она утверждает, что полна решимости начать новую жизнь. По данным телеканала, Максакова провернула настоящую спецоперацию, чтобы тайно прилететь в Россию. Поскольку прямых рейсов в Москву не было, певица из Киева вылетела в Стамбул. Там Максакова села в самолет на Москву, который 23 января приземлился во Внуково.

Максакова ранее заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене.

До отъезда на Украину Максакова в течение пяти лет была членом Госдумы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве.