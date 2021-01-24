Американский генерал спрогнозировал отношения США и Ирана при Байдене

24.01.2021, 23:08, Новости дня

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Приход к власти в США администрации президента Джозефа Байдена знаменует начало «периода возможностей» в отношениях Соединенных Штатов и Ирана, сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи, информирует портал Defense One.

«Я уверен, что в Иране есть политический расчет на то, чтобы связаться с новой администрацией и посмотреть, изменится ли ситуация», – передает слова генерала ТАСС. Маккензи добавил, что «новая администрация собирается пересмотреть политику США».

Ранее представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что Иран готов к обмену заключенными с США с приходом к власти Байдена.

Кроме того, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана.

Политолог Федор Лукьянов рассказал газете ВЗГЛЯД, что «если с Ирана снимут санкции в результате возвращения к ядерной сделке, то для РФ это в любом случае хорошо и выгодно».