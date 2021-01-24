 

На акции в Амстердаме против мер по борьбе с COVID задержали более 100 человек

24.01.2021, 23:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Амстердаме полиция задержала более 100 человек на демонстрации против ограничительных мер по борьбе с коронавируса, которая проходила в воскресенье, сообщили местные власти.

«Несмотря на настоятельные призывы не приходить и на предупреждение об ответных действиях полиции, [на демонстрации в Амстердаме] присутствовало примерно 1500 человек… Задержано более 100 человек», – передает сообщение РИА «Новости».

Стражи правопорядка приняли меры из-за больших опасений «по поводу распространения коронавируса и нарушения общественного порядка».

В нидерландском городе Эйндховен, где также проходил протест, задержано не менее тридцати человек. Одна женщина получила ранение головы.

Как ранее сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ.

18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста.

В Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Двое украинских военных пострадали от обстрелов на Донбассе – штаб ООС

05.08 / СБУ задержала бывшего пулеметчика “батальона Восток”, который скрывался в РФ

13.09 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

30.07 / Украина рассматривает возможность экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера из Беларуси 

17.11 / В Германии призвали жестко ответить на «политический вандализм» Польши и Венгрии

14.08 / Пятерых украинцев, которых задержали во время протестов в Беларуси, отпустили – МИД Украины

30.06 / На западе Украины продолжатся сильные ливни – синоптик

24.10 / Оперштаб по борьбе с коронавирусом обозначил позицию по закрытию границ России

06.11 / Fox News – в день выборов Америка едва не превратилась в однопартийную диктатуру

25.08 / Биган и Лавров обсудили ситуацию в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска