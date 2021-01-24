 

У администрации Трампа не было плана по вакцинации от COVID-19 – глава аппарата Белого дома

24.01.2021, 22:44, Новости дня
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У администрации 45-го президента США Дональда Трампа не было плана вакцинации широкого круга американцев от COVID-19, план ограничивался домами престарелых и больницами. Об этом заявил в эфире телеканала NBC глава администрации президента США Рон Клейн, сообщает Reuters.

По его словам, это стало причиной того, что из полученных доз в США использовали половину. Клейн подчеркнул, что такая ситуация наблюдается по всей стране.

Он отметил, что президент Джо Байден сосредоточится на борьбе с пандемией. Байден планирует сотрудничать с властями штатов, чтобы организовать пункты вакцинации в конференц-центрах, на стадионах и в спортзалах.

Администрация нового президента направит тысячи клинических сотрудников из федеральных агентств, военный медицинский персонал для увеличения количества вакцинаций, подчеркнул Клейн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах началась 14 декабря 2020 года. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 января, в стране подтвердили более 25 млн случаев COVID-19, умерло 418,3 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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