 

В Конотопе на повторных выборах мэра явка составила 30,8%

24.01.2021, 22:44, Новости дня
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В Конотопе Сумской области 24 января прошли повторные выборы мэра после того, как победитель Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19. Явка составила 30,8%. Об этом сообщило общественное движение “Чесно” на своей странице в Facebook.

За мэра города Конотоп сегодня проголосовали 18 516 человек, сообщили в организации.

https://www.facebook.com/chesno.movement/posts/3891706440869035

24 января также в 13 областях выбирали: депутатов городских (один человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов; глав Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

16 ноября 2020 года стало известно, что победивший на выборах мэра города Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19.

15-го, 23-го и 31 октября Луговой писал в Facebook, что болеет и госпитализирован, но не уточнял диагноз. Издание SumyToday сообщало, что у него был подтвержден коронавирус.

Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец, данные Центризбиркома свидетельствуют о том, что он получил 37,34% голосов избирателей. Второе место занял действующий городской голова, кандидат от “Свободы” Артем Семенихин (31,87%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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