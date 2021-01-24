Не хватает документов. Рада не может назначить выборы мэра Харькова

24.01.2021, 22:44, Новости дня

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В Верховной Раде смогут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, когда получат все необходимые документы. Об этом 24 января сообщило Общественное.

Секретарь горсовета Игорь Терехов не прислал двух из трех необходимых. Для рассмотрения вопроса не хватает двух документов: копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Журналисты узнали об этом из служебной записки управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления за подписью руководительницы Управление Валентины Рудковской. Общественному документ предоставил нардеп от фракции “Голос”, заместитель председателя парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Роман Лозинский.

“Согласно пункту 1 части 11 статьи 79 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине “полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт”, – объяснили в ВР.

Фото: suspilne.media

Внеочередные выборы мэра Харькова должны провести в связи со смертью в декабре прошлого года избранного городского головы Геннадия Кернеса. Он выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова Терехов будет исполнять до тех пор, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

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