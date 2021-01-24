Женщина попала в реанимацию

24.01.2021, 22:40, Разное

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…после того, как силовик ударил ее ногой в живот. РИА Новости описало это как «выпад дубинкой».

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина попала в реанимацию после того, как во время акции протеста один из сотрудников правоохранительных органов пнул ее ногой в живот. Об этом агентству РИА Новости рассказали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — уточнили в медучреждении.

Накануне «Фонтанка» опубликовала видео, на котором запечатлен этот инцидент. Судя по кадрам, гражданка спросила у силовиков, ведущих под руки молодого мужчину, в чем причина его задержания. Вместо ответа она получила сильный удар в живот и упала на асфальт.

Описывая происходящее, агентство РИА Новости назвало действия правоохранителя «выпадом дубинкой в сторону женщины», в результате которого она «падает на землю». Агентство утверждает, что пострадавшая попыталась «остановить представителей власти».

Ранее директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский рассказал изданию «Подъем» о «великолепном» самочувствии Юдиной. «У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», — добавил он. По данным «Подъема», видео сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге на акцию в поддержку Алексея Навального собралось несколько тысяч человек. Демонстрации закончились задержаниями и столкновениями с полицией. Среди задержанных в северной столице — большое количество журналистов — все они имели при себе удостоверение и редакционное задание.

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