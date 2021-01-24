 

Полина Гагарина показала, как принимала с дочерью «снежные ванны»

24.01.2021, 22:34, Разное
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В своем микроблоге Instagram Полина Гагарина поделилась с поклонниками, чем она занималась в выходной день с дочерью Мией. Певица в компании 3-летней малышки принимала «снежные ванны», заявив, что у них «очень плотное расписание».
На смену тропическим пейзажам в ленте Полины Гагариной пришли зимние картинки. Артистка опубликовала пару снимков и видео, на которых она веселится с Мией. Певица слепила с дочерью снеговика, а также проложила тропинки сквозь снежные сугробы. Фолловеры похвалили знаменитость за то, что она так весело проводит время с малышкой. Многие в комментариях посетовали: скоро снег растает и надо спешить, чтобы успеть принять «снежные ванны». Кроме этого, поклонники сошлись на мыслях, что в выходные дни нужно максимально уделять время детям, а также самим заряжаться положительными эмоциями.

Полина Гагарина провела с детьми отпуск на Мальдивах, отправившись на острова на частном самолете. Экс-супруг артистки Дмитрий Исхаков был против того, чтобы его дочь Мию отвозили за границу. По словам модного фотографа, 3-летняя малышка плохо переносит перелеты, а все родственники прекрасно об этом знают. Однако несмотря на его протест, певица улетела с дочерью и старшим сыном отдыхать.



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