Исследователи назвали верный способ похудения

24.01.2021, 22:34, Разное

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Зарубежные исследователи назвали верный способ похудения. Во-первых, ненужно забывать о физических нагрузках, а во-вторых, нельзя пропускать ужин.

Медики рекомендуют людям, у которых «сидячая» работа, подниматься со стула около 30 раз в день. Это поможет укрепить мышцы точно так же, как при приседаниях. А ещё это крайне полезно для глаз, которые устают от постоянно включённого монитора. После выполнения данных упражнений эксперты советуют повышать нагрузки, занявшись спортом.

Согласно данным нового исследования с участием 26 тысяч студентов, отказ от еды на ночь способствует набору лишних килограммов. Учёные до конца не разобрались в полученной информации. Они предполагают, что это может быть связано с «избытком потребляемой энергии», которая появляется при нерегулируемом аппетите.

Источник: www.foxnews.com