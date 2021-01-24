 

Исследователи назвали верный способ похудения

24.01.2021, 22:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежные исследователи назвали верный способ похудения. Во-первых, ненужно забывать о физических нагрузках, а во-вторых, нельзя пропускать ужин.
Медики рекомендуют людям, у которых «сидячая» работа, подниматься со стула около 30 раз в день. Это поможет укрепить мышцы точно так же, как при приседаниях. А ещё это крайне полезно для глаз, которые устают от постоянно включённого монитора. После выполнения данных упражнений эксперты советуют повышать нагрузки, занявшись спортом.

Согласно данным нового исследования с участием 26 тысяч студентов, отказ от еды на ночь способствует набору лишних килограммов. Учёные до конца не разобрались в полученной информации. Они предполагают, что это может быть связано с «избытком потребляемой энергии», которая появляется при нерегулируемом аппетите.

Источник: www.foxnews.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Крисси Тейген и Джон Ледженд объявили о третьей беременности необычным способом

08.12 / Мнение: Письмо: “Печорин, грузин, красавец, хулиган”

03.08 / Анастасия Решетова призналась, что несколько месяцев не мозга забеременеть

26.08 / Путин жестко отчитал губернатора Ростовской области: перешел на язык жестов

27.09 / Мнение: КНДР – стран без налогов

08.01 / Ученые рассказали, как похудеть во сне при помощи чашки чая

13.01 / Мнение: О разгадке происхождения коронавируса

09.01 / “После выписки из больницы”: Ученые рассказали о характерных долгосрочных симптомах заражения коронавирусом

08.12 / Врач объяснил опасность сочетания вакцинации от COVID-19 с алкоголем

18.12 / Мнение: Бои под Айн-Исса. 18.12.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска