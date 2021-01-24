В Белоруссии задумались о совместном производстве электромобилей с Россией и КНР

24.01.2021, 22:20, Новости дня

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Минск обсуждает вопрос о создании экспериментального производства электромобилей с Россией и Китаем, сообщил председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков в интервью телеканалу СТВ.

«Знаете, в принципе, создали свой автомобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько автомобилей [электромобилей] – грузовой, легковой, минивэн и даже спортивный автомобиль сейчас создается. Все комплектующие, вся элементная база отработана. Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы мы на какой-то поток пустили наши разработки. Для этого сейчас работаем с нашими партнерами, в том числе китайскими, российскими – о создании у нас производства», – передает его слова РИА «Новости».

Глава НАН уточнил, что из-за пандемии коронавируса Белоруссия не смогла создать экспериментальное производство электромобилей в 2020. По словам Гусакова, сейчас контакты возобновляются, стороны снова начинают переговоры. «Надеемся, что в 2021 году мы уже будем иметь свое производство», – добавил он.

Гусанов отметил, что белорусский электромобиль – это ноу-хау, он содержит «целый ряд новинок, которых нет у других разработчиков». «Это и инверторы, и накопитель – или конденсатор – энергии, это и ходовая часть, и так далее. Есть даже такие эксклюзивные вещи, о которых я бы даже поостерегся говорить, потому что это пока наш секрет», – сказал глава НАН.

Ранее, в июле 2020 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в течение пяти лет будет иметь «хороший электромобиль» собственного производства.

В июле 2020 президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшую пятилетку республика будет иметь «свой хороший электромобиль».