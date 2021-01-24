Потолок обрушился в подземном переходе в Москве

24.01.2021, 22:20, Новости дня

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В подземном переходе у станции московского метро «Комсомольская» обрушился подвесной потолок, сообщил источник в экстренных службах города.

«Отвалились декоративные панели в переходе под дорогой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. В результате инцидента никто не пострадал. В переходе уже навели порядок.

Ранее при обрушении надземного пешеходного перехода на территории промзоны в районе подмосковного Ступина пострадали 13 человек.