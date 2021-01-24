Выложили букву V. В Харькове в память о Кернесе устроили автомобильный флешмоб

24.01.2021, 21:56, Новости дня

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24 января, в сороковой день после смерти городского головы Геннадия Кернеса, в Харькове на парковке у стадиона “Металлист” устроили автомобильный флешмоб. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

По данным мэрии, в акции приняли участие около 900 автомобилей, они выстроились в форме латинской буквы V, которая является символом победы, им часто пользовался мэр Харькова.

“Это очень креативный способ почтить память Геннадия Адольфовича. Здесь собралось достаточно много харьковчан, которые решили устроить флэш-моб… Очень хотелось бы, чтобы Геннадий Адольфович увидел это сверху, ему бы наверняка понравилось”, – секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Фотографии флешмоба опубликовал в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Экс-советник Кернеса по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Маринин написал в Facebook, что на Сумском рынке Харькова раздавали поминальные конфеты, на которых написано “Светлая память Кернесу Г.А”.

“Я заглянул, там две конфеты. Есть ли мораль? Конечно есть! Грабь, предавай, беспредельничай и тебя будут помнить. Не добро, а зло заставляют нас помнить”, – отметил Маринин.

https://www.facebook.com/dmitiy.mainin/posts/118923653434254

Кернес был городским головой Харькова с 2010 года В декабре 2020 года вновь избранный мэром Кернес скончался в немецкой клинике “Шарите” из-за осложнений коронавирусной инфекции. После его смерти обязанности мэра исполняет Терехов.

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