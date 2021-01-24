«Невский наш»

24.01.2021, 21:50, Разное

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Впервые в новейшей истории протеста оппозиция в Петербурге заняла главный проспект.

23 января в Петербурге прошла акция в поддержку Алексея Навального. От Сенатской площади несколько тысяч человек прошли по главной магистрали города, практически не встретив сопротивления. При этом реальное число участников оценить крайне сложно — в один момент протест распространился по всему центру города.

К организаторам акции — штабу Навального в Петербурге — изначально были вопросы по поводу точки сбора протестного шествия. В отличие от Марсова поля, традиционного места встречи оппозиции, все подходы к Сенатской площади довольно легко заблокировать, что в итоге и произошло: за сутки до назначенной даты полиция обнесла ограждениями весь периметр Сенатской и прилегающего к ней Александровского сада. Заборы и колонна автозаков заблаговременно появились и на Гостином Дворе.

Фото: Елена Лукьянова / «‎‎Новая в Петербурге»

Было заметно, что сотрудники правопорядка сделали основную ставку на превентивные меры: накануне акции полиция наносила визиты оппозиционерам (многие из которых предпочли ночевать не дома), задерживала активистов в метро и на улицах. За полчаса до начала акции для пешеходов оказались перекрыты Дворцовый и Благовещенский мосты, а также ближайшие к Сенатской площади станции метро. Полиция отлавливала потенциальных оппозиционеров на прилегающих улицах, не давая собираться в группы. В это время на Сенатской начались точечные задержания тех, кто все-таки сумел добрался до места встречи.

Фото: Елена Лукьянова / «‎‎Новая в Петербурге»

К 14:00 стало понятно, что людей будет очень много:

двигаясь окольными путями, внушительная толпа собралась в Александровском саду и вокруг Исаакиевского собора. Полиция предупреждала о нарушении коронавирусных ограничений и продолжала задерживать попавшихся под руку людей.

Фото: Елена Лукьянова / «‎‎Новая в Петербурге»

Из разговоров в толпе:

— А вы в курсе, что сегодня еще и день рождения Огюста Монферрана — архитектора Исаакия?

Здесь же, на фоне собора, начались первые серьезные столкновения протестующих с полицией. «Космонавты» то выстраивались в линейку, то разбивались на группы. Все это время в них летели снежки и призывы перейти на сторону народа. На глазах у корреспондента «Новой» протестующим удалось помешать задержанию одного из участников акции.

Фото: Елена Лукьянова / «‎‎Новая в Петербурге»

Внезапно стражи порядка будто потеряли интерес к происходящему: ОМОН рассеялся, после чего толпа буквально снесла забор вокруг Сенатской площади и сгруппировалась вокруг Медного всадника. Звучали аплодисменты, в ответ сигналили проезжающие машины.

Фото: Елена Лукьянова / «‎‎Новая в Петербурге»

Спустя десять минут колонна двинулась по Александровскому саду в сторону Невского проспекта и совсем скоро полностью заняла Малую Морскую и Гороховую улицы. Полиция никак не препятствовала. Момент триумфа оппозиции наступил в районе 15 часов, когда толпа вышла на Невский проспект. Движение транспорта остановилось. Водители заблокированных машин снимали происходящее на телефон, откуда-то зазвучал Цой — «Перемен!». Настроение внутри колонны приподнятое, люди фотографировались и звонили друзьям.

Обычно Невский становится пешеходным только по праздникам или во время крестного хода.

Фото: Елена Лукьянова / «‎‎Новая в Петербурге»

Между Казанским собором и Домом книги участников шествия встретило укрепление из снегоуборочных машин, автобусов и живой цепи ОМОНа. «Вы мешаете проходу граждан!» — кричали протестующие «космонавтам» в лицо. Полиция не реагировала.

На этом месте шествие протестующих по Невскому проспекту было остановлено. Фото: соцсети

Так продолжалось 15–20 минут. Внезапно ОМОН выдвинулся вперед и оттеснил оппозиционеров по обеим сторонам Невского проспекта. Движение транспорта возобновилось. Первая группа протестующих двинулась на площадь Восстания, вторая — на Марсово поле, здесь их уже ждала Росгвардия. Задержания продолжились.

На Марсовом поле. Фото: Елена Лукьянова / «‎‎Новая в Петербурге»

В 16.50 штаб Навального призвал участников акции возвращаться на Гостиный Двор и завершать акцию. В отсутствие четкой тактики или лидера толпа снова рассредоточилась, а полиция на всякий случай повторно перекрыла Невский. В это время на улице уже начало темнеть.

Задержания на площади Восстания и Гостином Дворе продолжались до позднего вечера. На 19 часов 23 января, по данным ФБК и правозащитной группы «Открытой России»(Организации включены Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента), в отделах полиции Петербурга оказалось 326 человек. В отношении большинства задержанных составили протоколы об административном правонарушении по статье 8.6.1 КоАП Петербурга (нарушение коронавирусного законодательства).

К 19:00 подоспела новость о первом уголовном деле по итогам субботних протестов: по cообщению петербургского СК, около 14:30 на Сенатской площади неизвестный напал на двух инспекторов ДПС, охранявших общественный порядок, и нанес им удары по лицу и голове.

Но самый большой резонанс в Сети вызвало видео из Петербурга, опубликованное изданием Baza: на Невском проспекте гражданка спрашивает у полицейских, за что был задержан молодой человек, и в ответ получает удар коленом в живот. В МВД поспешили заверить, что уже «изучают» этот эпизод.

Среди задержанных в городе на Неве — большое количество журналистов — все они имели при себе удостоверение и редакционное задание.

Так, в автозаках в этот вечер оказались корреспонденты Sota Vision, 47news, «Коммерсанта», «Медузы», TJ и других изданий. А журналиста «Эха Москвы» в Петербурге Арсения Веснина полиция приняла прямо во время эфира.

Серафим Романов

«Новая в Петербурге»

Петербург

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