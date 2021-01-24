Ученые обнаружили в ЮАР «райское место» первобытных людей

24.01.2021, 21:44, Разное

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Группа ученых пояснила о том, что в ЮАР во время работы на Палео-Агуальской равнине они обнаружили территорию, которая могла быть «райским местом» для первобытных людей. «Древним раем» на планете могли быть пещеры Пиннакл-Пойнт, представляющие собой памятник археологии.

Изучать данную территорию европейские и американские исследователи, а также их коллеги из Южной Африки, стали, для того чтобы выяснить историю происхождения человека. Раскопками руководил профессор Куртис Мейрин, представляющий Университет Колорадо. Пиннакл-Пойнт ранее представляли собой равнину, на которой обитали древние люди и животные. На территории исследователи зафиксировали большое количество пещер, а останки зубов «братьев меньших» свидетельствовали о том, что у них не было необходимости мигрировать. Им даже удалось пережить суровый ледниковый период. По словам ученых, когда к пещерам приближалась вода, люди питались морепродуктами, а когда наступал ледниковый период – получали доступ к земным благам.

Куртис Мейрин считает, что древние жители Земли ушли в это место, так как спасались от холода и голодных времен. Возможно, пещеры Пиннакл-Пойнт были единственным местом на планете, где существовала жизнь. Ученые предполагают, что удалось выжить нескольким десяткам человек, которые после ледникового периода добрались до побережья ЮАР. В результате они все разошлись по свету и дали жизнь потомкам.

Источник: tvbrics.com