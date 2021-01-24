 

Ученые обнаружили в ЮАР «райское место» первобытных людей

24.01.2021, 21:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Группа ученых пояснила о том, что в ЮАР во время работы на Палео-Агуальской равнине они обнаружили территорию, которая могла быть «райским местом» для первобытных людей. «Древним раем» на планете могли быть пещеры Пиннакл-Пойнт, представляющие собой памятник археологии.
Изучать данную территорию европейские и американские исследователи, а также их коллеги из Южной Африки, стали, для того чтобы выяснить историю происхождения человека. Раскопками руководил профессор Куртис Мейрин, представляющий Университет Колорадо. Пиннакл-Пойнт ранее представляли собой равнину, на которой обитали древние люди и животные. На территории исследователи зафиксировали большое количество пещер, а останки зубов «братьев меньших» свидетельствовали о том, что у них не было необходимости мигрировать. Им даже удалось пережить суровый ледниковый период. По словам ученых, когда к пещерам приближалась вода, люди питались морепродуктами, а когда наступал ледниковый период – получали доступ к земным благам.

Куртис Мейрин считает, что древние жители Земли ушли в это место, так как спасались от холода и голодных времен. Возможно, пещеры Пиннакл-Пойнт были единственным местом на планете, где существовала жизнь. Ученые предполагают, что удалось выжить нескольким десяткам человек, которые после ледникового периода добрались до побережья ЮАР. В результате они все разошлись по свету и дали жизнь потомкам.

Источник: tvbrics.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Мнение: О потерях гражданского населения в ходе Карабахской войны

12.07 / Мнение: О новой оплеухе Путину от Александра Лукашенко

27.06 / Мнение: Тихий Петров

21.01 / Житель Санкт-Петербурга убил сестру и спрятал ее тело в лесу

04.01 / Стендап-комику Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения

24.06 / Майли Сайрус дала большое интервью: “За последние четыре месяца я дважды мыла голову”

10.11 / «Только за большие деньги»: Бородина рассказала, в каких проектах она работает

14.01 / Мнение: О шоковом прогнозе по доллару на 2021 год

07.10 / Осуждает она! – Личное мнение

21.08 / Доктор Мясников сделал прогноз о коронавирусе: Никто его не остановит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска