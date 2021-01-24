 

В Сети показали, как выглядит самый первый смартфон на Snapdragon 870

24.01.2021, 21:44, Разное
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В Сети появилась информация о том, как выглядит самый первый смартфон, созданный на платформе Snapdragon 870. Motorola Edge S получил мощный аккумулятор, 90-герцный экран, 64-мегапиксельную камеру и Android 11.
Новая модификация однокристальной платформы Snapdragon 870 от компании Qualcomm была представлена всего несколько дней назад. Однако уже сейчас в интернете опубликовали данные о первом смартфоне, построенном на новом процессоре. Им оказался Motorola Edge S, чью презентацию производитель запланировал на 26 января. Девайс китайской компании отличается вместительной батареей, качественными камерой и дисплеем.

Так, частота обновления изображения на 6,7-дюймовом экране Motorola Edge S с разрешением FHD+ соответствует 90 Герцам либо нестандартному параметру в 105 Герц. При этом фронтальная камера здесь двойная, из-за чего в дисплее пришлось предусмотреть сразу два отверстия. Разрешение селфи-сенсоров соответствует 8 и 16 миллионам точек. Блок основной камеры вмещает три объектива на 64, 16 и 2 мегапикселя, один из которых сверхширокоугольный, а также лазерный помощник автофокуса, который при этом выглядит как дополнительный фото-видео-датчик.

Чипсет устройства, по оценкам экспертов, не намного уступает модели Snapdragon с номером 888. Помогает ему в работе 6,8 или 12-гигабайтный модуль оперативной памяти. Хранить любой контент можно на флэш-накопителе объемом в 128 или 256 гигабайт. Аккумуляторная батарея в 5000 мА•ч поддерживает 20-Ваттную проводную зарядку.

Источник: megaobzor.com



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