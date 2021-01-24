 

Представлен смартфон Infinix Hot 10 Play с огромными экраном и аккумулятором за 75 евро

24.01.2021, 21:44, Разное
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На рынке мобильных технологий появился новый смартфон от компании Infinix. Hot 10 Play получил от производителя огромных параметров экран, емкий аккумулятор и ценник в 75 евро.
Китайская компания Infinix вот уже семь лет производит качественные смартфоны доступного по цене сегмента. Новый аппарат с названием Hot 10 Play отличается крупными габаритами дисплея, продолжительностью работы и приемлемым ценником.

Диагональ новинки равна 6,82 дюйма, при этом эксперты сразу же обращают внимание на его невысокое разрешение – всего в 1640 на 720 точек. О бюджетной группе говорят и объемы оперативной памяти: здесь установлен 2-гигабайтный чип, хотя сообщается и о наличии модели с вдвое большим показателем. В качестве однокристальной системы в Infinix Hot 10 Play установлена Helio G25 от MediaTek. Работает аппарат на десятой версии ОС Android Go Edition, дополненной фирменным интерфейсом XOS версии 7.0.

Главный датчик основной камеры в устройстве – 13-мегапиксельный, тогда как фронтальный сенсор соответствует 8 миллионам пикселей. Также гаджет укомплектован тройным слотом, в котором помещаются как две сим-карты, так и карта памяти. Модуль встроенного флэш-накопителя получил вместительность в 32 гигабайта. Долговременная работа девайса обеспечивается мощным аккумулятором на 6 тысяч мА•ч. И последней «фишкой» устройства стала его стоимость. Ценник Infinix Hot 10 Play стартует, в зависимости от региона продаж, от 75-85 евро.

Источник: www.ixbt.com



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