Рогозин объяснил критику в адрес Макфола

24.01.2021, 21:31, Новости дня

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что выступил с критикой экс-посла США в РФ Майкла Макфола, поскольку посчитал необходимым ответить «американскому кукловоду».

«Что касается посла Макфола (…) Мне родные тоже говорят, ну зачем ты с ним вступил в полемику, у тебя большое дело, не отвлекайся. Но я ж не робот. У меня есть гражданская позиция, и я не думаю, что ее выражение ставит под сомнение мое полное поглощение работой. Если бы кто-то набрался духу и ответил этому наглецу, я бы счел уместным промолчать. Но реакции на хамство американских кукловодов не было, и я сказал то, что считаю нужным», – написал Рогозин в комментариях к публикации на своей странице в Facebook.

По его словам, чиновник в РФ всегда должен быть деятельным патриотом, а государственная машина должна работать слаженно, как часы. «Нам не стоит ждать, что нас кто-то полюбит в мире. В мире вообще никто никого не любит. Но внутренняя уверенность, ясность целей и активное воспитание молодежи принесет нам коллективный успех», – отметил он.

Ранее Facebook частично восстановил возможности страницы главы Роскосмоса, пост с критикой бывшего посла США в РФ Майкла Макфола снова доступен читателям. Аккаунт главы Роскосмоса в Facebook заблокировали после его комментария на странице Макфола. Рогозин комментировал высказывание экс-посла США в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией».