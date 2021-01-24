 

Похудевший Максим Фадеев пригрозил диетологу судом

24.01.2021, 21:31, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Продюсер Максим Фадеев потребовал извинений от известного диетолога Алексея Ковалькова, который заявлял, что музыкант похудел на 100 килограммов не самостоятельно, а якобы при помощи врачей и оперативного вмешательства.

Фадеев в своем Instagram опубликовал видеозапись, на кадрах диетолог убеждает, что продюсер якобы консультировался с медиками и даже обращался за помощью к пластическим хирургам, чтобы убрать излишки кожи с живота и рук.

Также Ковальков заявил, что диета продюсера может быть опасна для здоровья, так как похудение за такой короткий срок, по его мнению, требует жестких ограничений и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Я похудел на 112 килограммов за 1,4 года. С перерывами в месяц или два. Худел по своему ощущению и интуиции, и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его», – написал Фадеев.

Продюсер обвинил Ковалькова в нарушении врачебной этики, а также подчеркнул, что диетолог «наговорил себе на приличный срок». Кроме того, Фадеев потребовал от диетолога извинений и пригрозил подать в суд, если медик этого не сделает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

   

Ранее Фадеев сообщил о необходимости ввести в РФ смертную казнь, чтобы граждане не содержали преступников с пожизненным сроком заключения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Висконсин: стрельба полиции по чернокожему стала поводом для акции протеста

28.12 / Компания Jaguar создаст электрическую версию кроссовера J-Pace

25.10 / Кудрин допустил крупные потери бюджета на фоне коронавируса

05.12 / Больше трети детей, заразившихся COVID-19, переносят болезнь бессимптомно – исследование

29.07 / США захотели сократить число китайских дипломатов

13.12 / Украина улучшила позиции в международном рейтинге кибербезопасности – Минцифры

26.07 / В КНДР сообщили о первом в стране подозрении на COVID-19

05.08 / Медведи загрызли зашедшего в вольер мальчика в Сочи

15.10 / Назван самый надежный метод выявления коронавируса

21.09 / Россия видит шансы на продление договора СНВ-3 минимальными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска