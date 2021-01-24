Похудевший Максим Фадеев пригрозил диетологу судом

24.01.2021, 21:31, Новости дня

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Продюсер Максим Фадеев потребовал извинений от известного диетолога Алексея Ковалькова, который заявлял, что музыкант похудел на 100 килограммов не самостоятельно, а якобы при помощи врачей и оперативного вмешательства.

Фадеев в своем Instagram опубликовал видеозапись, на кадрах диетолог убеждает, что продюсер якобы консультировался с медиками и даже обращался за помощью к пластическим хирургам, чтобы убрать излишки кожи с живота и рук.

Также Ковальков заявил, что диета продюсера может быть опасна для здоровья, так как похудение за такой короткий срок, по его мнению, требует жестких ограничений и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Я похудел на 112 килограммов за 1,4 года. С перерывами в месяц или два. Худел по своему ощущению и интуиции, и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его», – написал Фадеев.

Продюсер обвинил Ковалькова в нарушении врачебной этики, а также подчеркнул, что диетолог «наговорил себе на приличный срок». Кроме того, Фадеев потребовал от диетолога извинений и пригрозил подать в суд, если медик этого не сделает.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Ранее Фадеев сообщил о необходимости ввести в РФ смертную казнь, чтобы граждане не содержали преступников с пожизненным сроком заключения.