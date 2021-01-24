Трампа обвинили в отсутствии плана распределения вакцин от COVID

24.01.2021, 21:30, Новости дня

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Администрация экс-президента США Дональда Трампа не располагала планом распределения вакцин от коронавируса среди населения, считает руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.

«План распределения вакцин среди населения, в особенности за пределами домов престарелых и больниц, фактически не существовал как таковой, когда мы пришли в Белый дом», – сказал Клайн, о назначении которого на пост в администрации действующий американский лидер демократ Джо Байден объявил в ноябре после победы на всеобщих выборах. «По всей стране мы наблюдаем ситуацию, в которой из миллионов поставленных доз вакцины применяется лишь примерно половина», – сказал он в эфире телекомпании NBC, подчеркнув, что разработка соответствующего плана является одной из приоритетных задач новой администрации, передает ТАСС.

Клайн, в частности, коснулся планов Байдена по распределению 100 млн доз вакцины в первые 100 дней президентства. «Распределить 100 млн доз – это смелая, амбициозная задача, но на этом нельзя останавливаться. Это наша первая, но не конечная цель. Это лишь показатель, за достижением которого американцы смогут следить и по которому смогут оценивать нашу деятельность», – заключил он.

Ранее президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, назвал распределение вакцин в США при прошлой администрации «удручающе провальным».

Напомним, Байден инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.