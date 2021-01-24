 

CGTN – китайская дыхательная гимнастика помогает россиянам победить коронавирус

24.01.2021, 21:06, Новости дня
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В развёрнутом в Москве временном госпитале для пациентов с COVID-19 начали практиковать китайскую боевую гимнастику тайцзи, чтобы помочь им выздороветь. Как рассказали российские врачи, они применяют традиционные китайские дыхательные техники, чтобы ускорить реабилитацию больных после коронавируса и быстрее восстановить нормальное функционирование лёгких, передаёт CGTN.

Эти пациенты с COVID-19 занимаются китайской боевой гимнастикой тайцзи, которая должна помочь им восстановить здоровье. В этом развёрнутом в РФ временном госпитале используют заимствованные из тайцзии дыхательные техники, чтобы у пациентов улучшалась вентиляция лёгких и дренаж. 

Пациентам понравилась такая методика. 

ПАЦИЕНТКА: Я, во всяком случае, уверена в том, что она полезна — просто нужно как следует изучить эти движения. Я думаю, что любые вот эти восточные учения, особенно вот эти дыхательные гимнастики, полезны для здоровья. 

В тайцзи медленные и плавные движения комбинируются с глубоким дыханием и медитацией. В Китае её практиковали веками. Методика на базе тайцзи не только в целом улучшает здоровье, но и помогает бороться с поражением лёгких, как говорят врачи этого госпиталя. 

За последние сутки 21 января в РФ было выявлено 21 887 новых случаев COVID-19, а общее количество заражений с момента начала пандемии достигло 3 655 839 человек. По этим показателям РФ вышла на четвёртое место в мире. 

Дата выхода в эфир 22 января 2021 года.

 

 



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