Le Monde – уход Британии способен не ослабить, а возродить европейскую оборону

24.01.2021, 21:06, Новости дня

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После брексита многие задаются вопросом, как будет развиваться общая европейская политика в области обороны, отмечает обозреватель Le Monde Жан-Пьер Стробантс. На взгляд автора, брексит не ослабит европейскую оборону, а освободит её от чинимых Лондоном препятствий. Кроме того, тот факт, что отныне лидером в области обороны и безопасности ЕС станет Франция, даст военной отрасли в Европе шанс на возрождение и автономию, считает журналист.



Reuters

На саммите в Сен-Мало в 1998 году Жак Ширак и Тони Блэр подписали Декларацию о европейской безопасности, которая через год была одобрена 15 членами Европейского союза, напоминает обозреватель Le Monde в Брюсселе Жан-Пьер Стробантс. 23 года спустя, когда Соединённое Королевство вышло из Европейского союза, вопросы об автономии и суверенитете европейской обороны всё ещё задаются. Среди них остро встал новый вопрос: ослабит, обесценит или освободит общую политику безопасности и обороны уход британцев.

В соглашении, заключённом между Брюсселем и Лондоном, искать ответ на этот вопрос бессмысленно, замечает обозреватель. По просьбе британских переговорщиков эта тема вычеркнута из «и без того слишком напряжённых и слишком долгих обсуждений». Таким образом, говорить о будущих отношениях в этой сфере будут «позже», признаются в Брюсселе.

Брексит, помимо прочего, стал напоминанием о том, что англичане никогда не были приверженцами идеи сильной общей политики безопасности и обороны, считает журналист. За исключением попытки угодить американцам, когда те хотели, чтобы европейцы «сами позаботились о том, чтобы навести порядок в своём саду», как указывает специалист по вопросам обороны Фредерик Моро.

Что касается остального, то Лондон, к великому огорчению Парижа, «ловко сорвал» все проекты развития вооружений, которые могли быть реализованы. Британский вклад в военные операции и миссии Союза был минимальным, при этом Европейское оборонное агентство долгое время работало в условиях сокращённого бюджета по причине преднамеренных препятствий со стороны Великобритании, напоминает автор.

Кроме того, по убеждению журналиста, за исключением краткого перерыва в Сен-Мало, Соединённое Королевство никогда не предполагало, что его значительная боевая мощь может когда-либо стать доступной для (бывших) партнёров. Для этого не было политической воли, к тому же ни одно решение не могло быть принято без одобрения США.

Действительно, британская безопасность зависит от давнего и тесного сотрудничества с Вашингтоном, особенно в сфере технологий, военного, разведывательного или ядерного потенциала. То же самое можно сказать и о её новом фронте — кибербезопасности, подчёркивает обозреватель.

В этой связи европейцы не испытывают ни ложных надежд, ни иллюзий, уверен автор. «Учёт общих интересов», о котором говорил в феврале 2020 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на Мюнхенской конференции по безопасности, был бы в этой связи не только наиболее реалистичным вариантом, но и, по сути, единственным, для Европы. Последняя, вынужденная смириться с потерей около 20% своих глобальных мощностей и одной из двух ядерных держав в своём составе, отныне должна будет продемонстрировать, что чинённые Британией препятствия не были просто предлогом. И что устранение этих препятствий будет способствовать продвижению к более активным действиям и сотрудничеству в области обороны.

Жесты и угрозы Дональда Трампа, «эффект электрошока», вызванный заявлениями Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО в 2019 году, а также перспектива брексита, несомненно, возродили амбиции создания реальной европейской обороны, отмечает журналист. По крайней мере, это произошло на бумаге, поскольку внутри блока всё ещё сохраняются разногласия по этому вопросу — особенно когда речь идёт об отношениях между ЕС и Атлантическим альянсом.

«Лишённые британской ширмы, которая часто скрывала их разногласия и чрезвычайно разные степени амбиций, 27 стран должны будут продемонстрировать, что с Францией как единственным крупным игроком — поскольку только она может действовать во всём спектре военных действий и является членом Совета Безопасности ООН — общая европейская политика безопасности и обороны может возродиться. И даже изобрести себя заново», — отмечает журналист.

Европейцы с французами и немцами во главе должны будут также демонстрировать готовность к дальнейшему сотрудничеству внутри НАТО, считает обозреватель. На его взгляд, возвращение демократов к власти в Вашингтоне, вероятно, мало что изменит в стремлении США «разделить финансовое бремя» и заставить европейцев лучше учитывать требования собственной обороны. Кроме того, англичане, которые активно вкладываются в структуры Североатлантического союза, несомненно, не преминут навязать им собственную повестку и амбиции, уверен Стробантс.

Если некоторые столицы по-прежнему рассчитывают на точечное сотрудничество с Лондоном, то Франция столкнётся с весьма специфической проблемой, замечает автор. Она будет по-прежнему связана с Лондоном двусторонним договором 2010 года о сотрудничестве в области обороны, в том числе в области ядерной энергетики. И одновременно с этим она окажется один на один со своим «естественным» партнёром, Германией, которая всегда придерживается неопределённой линии, когда дело доходит до разговоров о влиянии, автономии и применении силы. Неизвестно, как ситуация будет развиваться в отсутствие Лондона, который обеспечивал баланс в этих «странных отношениях».

Эта ситуация может стать ключом к пониманию эры после брексита для Европы, которая, возможно, отныне вооружена «стратегическим компасом» и движима подлинной волей к автономии, но всё ещё очень не уверена в своей способности объединиться, чтобы иметь вес на мировом рынке, заключает обозреватель.