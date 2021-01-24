 

Мнение: 7 лет спустя

24.01.2021, 21:02, Разное
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Фейсбук (у него есть такая фишка) подсказал пост, который я написал в этот же день 24 января, но 2014 года (то есть ЕвроМайдан уже в разгаре, но Крым еще ИХ). И действительно любопытно! Вот он:

“Решил почитать интернет-газету “Взгляд”, и сразу – перл: “Евросоюз является в наши дни тюрьмой народов”. Разве не прелесть? Это из статьи некоего Василия Колташова.

И там же вверху страницы – названия “самых популярных и обсуждаемых статей”: первая – “Только на бойцах Беркута держится сегодня украинская государственность”, и вторая – “Несмотря ни на что, деньги надо хранить в рублях”. Просто дивно!

Я считаю, что эти фразы – не что иное, как три источника, они же – три составные части мировоззрения “российского государственника”. А все вместе – это просто мантра:
– Евросоюз является в наши дни тюрьмой народов
– Только на бойцах Беркута держится сегодня украинская государственность
– Несмотря ни на что, деньги надо хранить в рублях.

Больше ничего не надо. Здесь, как говорится, все начала и все концы (2014).

И ведь что потрясает по прошествии аж 7 лет: НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Всё, в сущности, так же, как в заколдованном сне. Воистину

…Умрешь – начнешь опять сначала
И повторится всё как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала
Аптека, улица, фонарь.

Источник: Размышления вольного социолога



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