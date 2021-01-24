Названа необычная проблема массовой вакцинации от COVID-19

24.01.2021, 21:00, Разное

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Вирусолог Сергей Нетесов назвал неожиданную проблему массовой вакцинации от распространяющегося COVID-19. Он рассказал, что существует пятидневный период, когда реакция организма привитого является неизвестной.

Человек может быть инфицирован, но не знает об этом. В таком состоянии он отправится на прививку, а после появятся признаки COVID-19. Многое еще зависит и от того, на какой стадии будет находиться бессимптомная болезнь.

Ученым мешает изучить соответствующий вопрос этика. Для того чтобы проверить, насколько это предположение верно, необходимо группу испытуемых специально заразить коронавирусом, а потом в разное время вводить им инъекции вакцины, но такой эксперимент невозможно провести. Для исключения подобной ситуации перед прививкой пациента спрашивают о состоянии здоровья и недавних контактах с теми, кто заболел COVID-19.

Источник: ura.news