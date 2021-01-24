 

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова показала архивное фото с сестрой

24.01.2021, 21:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актриса Наталья Рудова в своем микроблоге Instagram трогательно поздравила родную сестру с днем рождения. Звезда сериала «Татьянин день» показала архивное фото, на котором она запечатлена с именинницей.
По словам 37-летней артистки, в тот день они с сестрой Оксаной вернулись в родной город Актау. Родственницы были запечатлены на каспийском побережье в купальниках и туниках, защищающих от палящего солнца. Семья Натальи Рудовой живет там, поэтому актриса достаточно редко видится с родными людьми.

Подруга Анастасии Решетовой поздравила свою сестру с праздником и назвала ее «роднулей и сокровищем». По словам артистки, ей сложно описать словами, как она любит Оксану. Наталья Рудова пожелала, чтобы в жизни у именинницы все складывалось так, как она того пожелает.

Поклонники написали в комментариях, что сестры очень похожи между собой. Особенно они отметили одинаковую лучезарную улыбку. Разница только в том, что звезда «Татьяниного дня» блондинка, а ее сестра отдает предпочтение каштановому оттенку волос.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Мнение: Отношение жителей России к протестам в Белоруссии

13.08 / Мнение: Координаторы протеста

19.07 / Американского военнослужащего арестовали за передачу секретных данных россиянину

09.09 / Охлажденный лосось помогает коронавирусу жить дольше

30.12 / Экс-солистка «Фабрики» Мария Алалыкина стала религиозной мусульманкой и живет в ауле

06.11 / В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

20.12 / Американские ученые назвали быстрый способ избавиться от ненужных мыслей

04.08 / Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость

23.12 / Боевики Тихановской отравили водоёмы с белорусской треской

07.10 / Ученые объяснили причину разной степени осложнений при протекании COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска