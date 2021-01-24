Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова показала архивное фото с сестрой

24.01.2021, 21:00, Разное

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Актриса Наталья Рудова в своем микроблоге Instagram трогательно поздравила родную сестру с днем рождения. Звезда сериала «Татьянин день» показала архивное фото, на котором она запечатлена с именинницей.

По словам 37-летней артистки, в тот день они с сестрой Оксаной вернулись в родной город Актау. Родственницы были запечатлены на каспийском побережье в купальниках и туниках, защищающих от палящего солнца. Семья Натальи Рудовой живет там, поэтому актриса достаточно редко видится с родными людьми.

Подруга Анастасии Решетовой поздравила свою сестру с праздником и назвала ее «роднулей и сокровищем». По словам артистки, ей сложно описать словами, как она любит Оксану. Наталья Рудова пожелала, чтобы в жизни у именинницы все складывалось так, как она того пожелает.

Поклонники написали в комментариях, что сестры очень похожи между собой. Особенно они отметили одинаковую лучезарную улыбку. Разница только в том, что звезда «Татьяниного дня» блондинка, а ее сестра отдает предпочтение каштановому оттенку волос.