Биологам удалось оживить мох, замороженный во льдах около 1500 лет назад

24.01.2021, 21:00, Разное

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Биологам под руководством Кэтрин Ла Фарж удалось оживить мох, который был заморожен еще во времена малого ледникового периода. В мерзлоте растение пролежало около 1500 лет.

Образцы исследователи нашли на острове Элсмир в Канаде. Мох, которому удалось сохранить спустя столько лет способность к регенерации и размножению, был заморожен в период 1550-1850 годы. Как отметила Кэтрин Ла Фарж, растение Aulacomnium turgidum оказалось «законсервированным» под 30-метровым ледником. Несмотря на то, что мох потрепался, он остался зеленым, а следовательно, сохранил способность к фотосинтезу.

Исследователи убеждены, что Арктика в условиях вымирания различных растений и глобального потепления может выступить в роли «криокамеры», в которой можно будет сохранить образцы. Биолог вместе со своими коллегами уже не первый раз добывает изо льда образцы редких растений. Некоторые из них уже давно исчезли с лица Земли.

Сохранился мох Aulacomnium turgidum хорошо потому, что при падении температуры он резко теряет влагу. Это снижает вероятность образования ледяных микрокристаллов, способных уничтожить органеллы, а также клеточную мембрану. В случае если растение все-таки повредится, клетки внутри него начнут деление и превратятся в нужные ткани при более благоприятных условиях. Ученые успешно вернули к жизни образцы мха, пролежавшие в мерзлоте 15 веков.

Источник: www.popmech.ru