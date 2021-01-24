В ФРГ призвали не связывать судьбу «Северного потока – 2» с Навальным

24.01.2021, 20:56, Новости дня

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Координатор правительства Германии по делам с Россией, депутат Бундестага (фракция СДПГ) Йоханн Заатхофф высказался против введения санкций в отношении РФ и призвал не связывать судьбу «Северного потока – 2» с арестом Алексея Навального, сообщили СМИ.

В интервью изданию Saarbrücker Zeitung Заатхофф прокомментировал отношения с Россией. Он считает, что не нужно вводить новые санкции против России, так как «это не решает проблем». Кроме того, он призвал не связывать судьбу «Северного потока – 2» с арестом Навального: «Эти две темы не связаны друг с другом», передает РИА «Новости».

При этом депутат Бундестага сообщил медиагруппе RND, что призывает освободить всех задержанных на несогласованных акциях в РФ в субботу.

Вопрос введения новых санкций обсуждается в Евросоюзе на фоне ареста Навального. Так в минувший четверг Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также выступил за «действенные» санкции в отношении РФ в связи с арестом блогера. В свою очередь Чехия на совещании руководителей МИД стран ЕС, запланированном на 25 января, также решила поддержать расширение санкций против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.